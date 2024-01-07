Росіяни били по Україні "Шахедами" і ракетами: у Генштабі розповіли про роботу ППО

Так, у ніч на неділю, росіяни атакували Україну 28 дронами "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська. Сили оборони знищили 21 БпЛА.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

Основними напрямками ударів були Південь та Схід. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Атака "Шахедами" 6-7 січня

Ввечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

Крім того, вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.

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