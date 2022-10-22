UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ: фото наслідків

Фото: росіяни били по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що окупанти завдали удару по Нікополю з РСЗВ "Ураган" і "Град" (загалом понад 30 пострілів).

В місті внаслідок атаки росіян було пошкоджено майже 20 приватних будинків, господарські споруди, газогони. Одну пожежу ліквідовано рятувальниками.

В Марганецькій громаді наслідки обстрілу з’ясовуються.

Близько тисячі домоволодінь залишились без світла. Аварійні бригади працюють.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 20 жовтня завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі.

Внаслідок ворожого обстрілу Дніпра 18 жовтня одна людина зазнала поранень, також пошкоджень зазнали більше 30 житлових будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область