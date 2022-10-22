Россияне били по Никопольскому району из артиллерии и РСЗО: фото последствий
Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что оккупанты нанесли удар по Никополю с РСЗО "Ураган" и "Град" (в общей сложности более 30 выстрелов).
В городе в результате атаки россиян было повреждено почти 20 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы. Один пожар ликвидирован спасателями.
В Марганецком обществе последствия обстрела выясняются.
Около тысячи домовладений остались без света. Аварийные бригады работают.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
Напомним, россияне в ночь на 20 октября нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.
В результате вражеских обстрелов Днепра 18 октября один человек получил ранения, также повреждения получили более 30 жилых домов.
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