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Россияне били по Никопольскому району из артиллерии и РСЗО: фото последствий

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Днепропетровская область, Суббота 22 октября 2022 08:18
Россияне били по Никопольскому району из артиллерии и РСЗО: фото последствий Фото: россияне били по Никопольскому району из артиллерии и РСЗО (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что оккупанты нанесли удар по Никополю с РСЗО "Ураган" и "Град" (в общей сложности более 30 выстрелов).

В городе в результате атаки россиян было повреждено почти 20 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы. Один пожар ликвидирован спасателями.

В Марганецком обществе последствия обстрела выясняются.

Около тысячи домовладений остались без света. Аварийные бригады работают.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, россияне в ночь на 20 октября нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

В результате вражеских обстрелов Днепра 18 октября один человек получил ранения, также повреждения получили более 30 жилых домов.

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