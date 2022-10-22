Россияне били по Никопольскому району из артиллерии и РСЗО: фото последствий

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что оккупанты нанесли удар по Никополю с РСЗО "Ураган" и "Град" (в общей сложности более 30 выстрелов).

В городе в результате атаки россиян было повреждено почти 20 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы. Один пожар ликвидирован спасателями.

В Марганецком обществе последствия обстрела выясняются.

Около тысячи домовладений остались без света. Аварийные бригады работают.

По предварительной информации, обошлось без жертв.