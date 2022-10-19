Росіяни били по Харківській області з артилерії та мінометів, двоє людей постраждали

"Минулої доби ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та продовжував терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів", - написав він.

Синєгубов зазначив, що під ворожий вогонь потрапили населені пункти: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями булогоспіталізовано двох людей - 28-річну жінку в Чугуївському районі та 57-річного чоловіка в Куп'янському.

Окрім цього, Синєгубов повідомив, що росіяни намагалися йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського району. Але ЗСУ змусили їх відступили з втратами.