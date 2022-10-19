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Россияне били по Харьковской области из артиллерии и минометов, два человека пострадали

Иллюстративное фото: россияне били по Харьковской области из артиллерии и минометов, два человека пострадали (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты 18 октября атаковали Харьковскую область из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В течении прошедших суток враг наносил ракетные удары по Харькову и продолжал террор мирного населения прилегающих к линии столкновения и границы с РФ территорий Чугуевского, Харьковского и Купянского районов", - написал он.

Синегубов отметил, что под вражеский огонь попали населенные пункты: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы два человека - 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском.

Кроме этого, Синегубов сообщил, что россияне пытались идти в наступление в районе населенных пунктов Огурцово Чугуевского района и Двуречная Купянского района. Но ВСУ заставили их отступить с потерями.

Напомним, вчера россияне запустили по Харькову 8 ракет из российского Белгорода.

Днем 14 октября оккупанты снова нанесли ракетный удар по Харькову . В городе было зафиксировано по меньшей мере четыре "прилета".

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Харьков