Росіяни били по Дніпропетровській області з РСЗВ та артилерії: названо наслідки

Сьогодні, 29 січня, окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. Вони вдарили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram .

За його словами, росіяни сьогодні били по Нікополю. Внаслідок обстрілу там пошкоджено кілька приватних підприємств, магазин, автостоянку, ліцей. Також постраждав двоповерховий житловий будинок, дві господарські будівлі, майже півдесятка автомобілів, мопед.

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)

При цьому окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді. Наслідки досі уточнюються.

Лукашук зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.