Росіяни били по Дніпропетровській області з РСЗВ та артилерії: названо наслідки
Сьогодні, 29 січня, окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. Вони вдарили по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.
За його словами, росіяни сьогодні били по Нікополю. Внаслідок обстрілу там пошкоджено кілька приватних підприємств, магазин, автостоянку, ліцей. Також постраждав двоповерховий житловий будинок, дві господарські будівлі, майже півдесятка автомобілів, мопед.
Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)
При цьому окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді. Наслідки досі уточнюються.
Лукашук зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни масово обстріляли Херсон з артилерії.
Також ми писали, що росіяни вдарили по Харківській області, внаслідок чого постраждала.
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