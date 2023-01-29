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Росіяни били по Дніпропетровській області з РСЗВ та артилерії: названо наслідки

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Дніпро, Неділя 29 січня 2023 20:21
Росіяни били по Дніпропетровській області з РСЗВ та артилерії: названо наслідки Фото: росіяни били по Дніпропетровській області з РСЗВ та артилерії (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 січня, окупанти обстріляли кілька громад Дніпропетровської області. Вони вдарили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука у Telegram.

За його словами, росіяни сьогодні били по Нікополю. Внаслідок обстрілу там пошкоджено кілька приватних підприємств, магазин, автостоянку, ліцей. Також постраждав двоповерховий житловий будинок, дві господарські будівлі, майже півдесятка автомобілів, мопед.

Фото: наслідки обстрілів Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)

При цьому окупанти вдарили з артилерії по Марганецькій громаді. Наслідки досі уточнюються.

Лукашук зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни масово обстріляли Херсон з артилерії.

Також ми писали, що росіяни вдарили по Харківській області, внаслідок чого постраждала.

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Нікополь Дніпропетровська область РСЗО Війна Росії проти України
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