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Россияне били по Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии: названы последствия

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Днепр, Воскресенье 29 января 2023 20:21
Россияне били по Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии: названы последствия Фото: россияне били по Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 января, оккупанты обстреляли несколько громад Днепропетровской области. Они ударили по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, россияне сегодня били по Никополю. В результате обстрела там повреждены несколько частных предприятий, магазин, автостоянка, лицей. Также пострадал двухэтажный жилой дом, две хозяйственных постройки, почти полдесятка автомобилей, мопед.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)

При этом оккупанты ударили из артиллерии по Марганецкой громаде. Последствия все еще уточняются.

Лукашук отметил, что в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что россияне массированно обстреляли Херсон из артиллерии.

Также мы писали, что россияне ударили по Харьковской области, в результате чего есть пострадавшая.

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Никополь Днепропетровская область РСЗО Война России против Украины
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