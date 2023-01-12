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Росіяни безуспішно намагаються прорватися. Маляр розповіла про бої за Соледар

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Найважчі бої на сьогодні тривають в районі Соледара на Донбасі. Ворог продовжує свої штурми, але зазнає значних втрат та не має успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", - розповіла Маляр.

Вона наголосила, що підступи до міста сьогодні фактично усіяні тілами вбитих путінських військ.

"Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм", - акцентувала Маляр.

Нагадаємо, як розповідав президент Володимир Зеленський, Росія намагається вдати, що Соледар буде здобутком для неї, але бої все ще тривають і Донецький напрямок тримається.

Додамо, за даними британської розвідки, російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас та використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.

Більш детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі".

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