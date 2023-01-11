Зеленський про Соледар: РФ хоче зробити його своїм здобутком, але бої продовжуються
Росія намагається вдати, що Соледар буде здобутком для неї, але бої все ще тривають і Донецький напрямок тримається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара - майже повністю зруйнованого окупантами міста - ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати - і вже подають - це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок - тримається", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що зараз Україна безперервно робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає.
"І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому", - додав голова держави.
Нагадаємо, раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв про те, що його бійці нібито окупували Соледара Донецької області.
Пізніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий наголосив, що такі заяви не відповідають дійсності.
Також ми писали, що у Міноборони України розповіли про актуальну ситуацію в Соледарі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.