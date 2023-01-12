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Россияне безуспешно пытаются прорваться. Маляр рассказала о боях за Соледар

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Самые тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Донбассе. Враг продолжает свои штурмы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - рассказала Маляр.

Она подчеркнула, что подступы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских войск.

"Несмотря на то, они двигаются прямо по телам своих погибших бойцов. Наши защитники проявляют максимальную стойкость и героизм", - акцентировала Маляр.

Напомним, как рассказывал президент Владимир Зеленский, Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится.

Добавим, по данным британской разведки, отступивших от Херсона в ноябре российских десантников перебросили на Донбасс и используют в боях под Соледаром и в районе Кременной.

Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина "Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе".

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