В Херсоні вже зранку лунають вибухи

У четвер, 16 березня, в Херсоні лунають вибухи. Наразі на всій території Україні лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

Оновлено 10.36. В Херсоні знову лунають вибухи.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 16 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Відомо про активність російської авіації.

Нагадаємо, російські військові 88 разів обстріляли територію Херсонської області за минулу добу. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

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