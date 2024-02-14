Росіяни в Бердянську та Мелітополі викрадають людей і вносять у "список терористів", - ОВА

Росіяни в окупованих Мелітополі та Бердянську викрадають людей просто посеред вулиць. А потім вносять їх до "переліку екстремістів і терористів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова .

Людей викрадають на вулицях

За словами Федорова, людей забирають у полон просто на вулицях. Мешканці Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. А мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття.

"Незаконно утримують місяцями і роками: місцезнаходження десятків людей з ТОТ, викрадених ще на початку окупації, невідоме. У полоні перебувають чоловіки та жінки різного віку та роду занять", - пише очільник області.

Викрадених роблять "терористами"

Федоров пояснив, що далі росіяни роблять із викрадених "терористів і екстремістів".

"Від початку 2024 року росіяни внесли до переліку "терористів і екстремістів" сімох жителів Запорізької області", - написав він.

Усі ці чоловіки були викрадені, під тортурами зробили зізнання, і тепер їх у РФ судять "за міжнародний тероризм".

Життя в окупації

Російські загарбники вже почали погрожувати жителям тимчасово окупованих територій за відмову голосувати на так званих "виборах" диктатора Володимира Путіна.

Також на тимчасово окупованих територіях росіяни відкривають так звані "молодіжні центри" з метою промивання мізків неповнолітнім.

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що наразі 26% території України перебувають під російською окупацією.