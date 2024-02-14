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Россияне в Бердянске и Мелитополе похищают людей и вносят в "список террористов", - ОВА

Запорожская область, Среда 14 февраля 2024 19:20
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Россияне в Бердянске и Мелитополе похищают людей и вносят в "список террористов", - ОВА Архивное фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в оккупированных Мелитополе и Бердянске похищают людей прямо посреди улиц. А потом вносят их в "перечень экстремистов и террористов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Людей похищают на улицах

По словам Федорова, людей забирают в плен прямо на улицах. Жители Бердянска и Мелитополя на днях были свидетелями похищения мужчин вооруженными оккупантами. А мелитопольца забрали когда он просто вышел выбросить мусор.

"Незаконно удерживают месяцами и годами: местонахождение десятков людей с ВОТ, похищенных еще в начале оккупации, неизвестно. В плену находятся мужчины и женщины разного возраста и рода занятий", - пишет глава области.

Похищенных делают "террористами"

Федоров объяснил, что дальше россияне делают из похищенных "террористов и экстремистов".

"С начала 2024 года россияне внесли в перечень "террористов и экстремистов" семерых жителей Запорожской области", - написал он.

Все эти мужчины были похищены, под пытками сделали признание, и теперь их в РФ судят "за международный терроризм".

Жизнь в оккупации

Российские захватчики уже начали угрожать жителям временно оккупированных территорий за отказ голосовать на так называемых выборах диктатора Владимира Путина.

Также на временно оккупированных территориях россияне открывают так называемые "молодежные центры" с целью промывания мозга несовершеннолетним.

Президент Владимир Зеленский недавно сказал, что в настоящее время 26% территории Украины находятся под российской оккупацией.

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