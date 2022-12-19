Росіяни бачать українську ППО: Міноборони пояснило, що не можна публікувати у соцмережах

Росіяни вивчають дані соціальних мереж та розвідки перед завдаванням ракетних ударів. Тому українцям слід бути обережними з публікаціями щодо роботи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки", - сказано у повідомленні.
Тому у жодному випадку не можна публікувати в стані реального часу:
Так, окупанти використовують таку інформацію для:
Нагадаємо, раніше українців закликали не поспішати з публікацією радісних новин з деокупованих територій, оскільки вони можуть стати мішенню для росіян.
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