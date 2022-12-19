Росіяни бачать українську ППО: Міноборони пояснило, що не можна публікувати у соцмережах

"Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну, наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки", - сказано у повідомленні.

Тому у жодному випадку не можна публікувати в стані реального часу:

Фото і відео пусків наших ракет ППО;

Фото і відео позицій наших засобів ППО;

Свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;

Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

Так, окупанти використовують таку інформацію для:

розвідки;

прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО;

корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.

Нагадаємо, раніше українців закликали не поспішати з публікацією радісних новин з деокупованих територій, оскільки вони можуть стати мішенню для росіян.

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