Росіяни вдарили КАБами по Харкову: "приліт" в приватний будинок

Російські окупанти сьогодні, 26 вересня, увечері атакують Харків. Вони наносять по місту авіаудари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
За словами Терехова, у місті пролунав вибух. Також він попередив, що можливі повторні пуски керованих авіабомб.
У свою чергу Синєгубов закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.
Оновлено 16:59
Міський голова Харкова уточнив, що авіабомба потрапила по приватному житловому будинку. Інформації про постраждалих станом на зараз немає.
Оновлено 17:37
За словами Терехова, вже відомо про постраждалих в результаті атаки. У двох жінок численні порізи склом, а у чоловіка гостра реакція на стрес.
При цьому Синєгубов уточнив, що гостра реакція на стрес була ще в одного мешканця. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Горить дах будинку.
Останнім часом росіяни практично щодня атакують Харків. Вони б'ють по місту за допомогою потужних керованих авіабомб, які завдають значних руйнувань і становлять велику небезпеку для мирних жителів.
Вже неодноразово такі авіабомби прилітали по багатоповерхівках в Харкові, внаслідок чого була велика кількість поранених і загиблих.
Зокрема, 24 вересня російські терористи вдарили одразу по двох багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.
У Київському районі у висотці поверхи "склалися" з восьмого по третій.
Було відомо, що близько 30 мирних жителів отримали поранення внаслідок удару. Ще троє - загинули.
Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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