Россияне ударили КАБами по Харькову: "прилет" в частный дом

Российские оккупанты сегодня, 26 сентября, вечером атакуют Харьков. Они наносят по городу авиаудары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По словам Терехова, в городе прозвучал взрыв. Также он предупредил, что возможны повторные пуски управляемых авиабомб.
В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.
Обновлено 16:59
Городской глава Харькова уточнил, что авиабомба попала по частному жилому дому. Информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет.
Последнее время россияне практически ежедневно атакуют Харьков. Они бьют по городу при помощи мощных управляемых авиабомб, которые наносят значительные разрушения и представляют большую опасность для мирных жителей.
Уже неоднократно такие авиабомбы прилетали по многоэтажкам в Харькове, в результате чего было большое количество раненых и погибших.
В частности, 24 сентября российские террористы ударили сразу по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
В Киевском районе в высотке этажи "сложились" с восьмого по третий.
Было известно, что около 30 мирных жителей получили ранения в результате удара. Еще трое - погибли.
Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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