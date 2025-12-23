Росіяни б'ють дронами та РСЗВ: Генштаб оновив дані з фронту

За даними Генштабу, противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів:

Гута-Студенецька, Залізний Міст Чернігівської області;

Рижівка, Кучерівка, Яструбине, Іскрисківщина, Атинське Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував на позиції українських захисників, наразі триває бій, також здійснив 89 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, з яких двічі – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки, дві атаки наші захисники вже відбили, наразі триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівка та Колодязі.

На Слов’янському напрямку точиться бій в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 27 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Привільне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили шість атак окупантів поблизу населеного пункту Гуляйполе, наразі бої тривають у чотирьох локаціях. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Прилуки, Залізничне, Чарівне та Варварівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Мала Токмачка та Степове. Авіаудару зазнала Новояковлівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.