Россияне бьют дронами и РСЗО: Генштаб обновил данные с фронта

По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

Гута-Студенецкая, Железный Мост Черниговской области;

Рыжевка, Кучеровка, Ястребиное, Искрисковщина, Атинское Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал на позиции украинских защитников, сейчас идет бой, также совершил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григорьевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодязи.

На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, сейчас бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Железнодорожное, Чаривне и Варваровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудару подверглась Новояковлевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.