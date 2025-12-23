Россияне бьют дронами и РСЗО: Генштаб обновил данные с фронта

С начала суток 23 декабря вдоль всей линии фронта состоялось 67 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал на позиции украинских защитников, сейчас идет бой, также совершил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григорьевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжается два боестолкновения.
На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодязи.
На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.
На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.
На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, сейчас бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Железнодорожное, Чаривне и Варваровка.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудару подверглась Новояковлевка.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.
За период с 24 февраля 2022 года по 23 декабря 2025 года ориентировочные потери россиян на фронте составили около 1 199 280 человек, из них плюс 1420 за последние сутки.