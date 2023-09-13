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Росіяни авіацією обстріляли Одрадокам'янку Херсонської області, є поранені

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку обстріляли авіацією Одрадокам'янку Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Ворог здійснив обстріл близько о 10 ранку. Внаслідок ворожого удару поранення отримала 81-річна жінка. Їй діагностували мінно-вибухову травму й контузію. Наразі вона перебуває у лікарні. 

Також пізніше стало відомо про постраждалого 74-річного чоловіка. 

"У місцевого жителя - поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія. Зараз він знаходиться у лікарні", - додають в ОВА. 

Ситуація в Херсонській області 

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Наприклад, вчора, 12 вересня, внаслідок обстрілу села Садове Херсонської області постраждали двоє людей, серед яких був правоохоронець

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