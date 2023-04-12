Росіяни атакують ЗСУ із термобаричної артилерії поблизу Кремінної: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Схоже, що російські війська утримують позиції в межах 10 км на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, вказують на те, що російські війська захопили Лиман Перший (10 км на північний схід від Куп’янська) і, ймовірно, на деякий час окупували населений пункт.

Станом на 11 квітня російські війська досягли успіхів у лісовій зоні на південь від Кремінної. На геолокаційних кадрах, опублікованих 10 квітня, видно, як елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з термобаричною артилерією ТОС-1А діють за 4 км на південь від Кремінної, що вказує на те, що вони просунулися в навколишній ліс. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська захопили українські позиції в лісі трохи більше ніж за 5 км на південь від Кремінної.

У Луганській обласній військовій адміністрації 11 квітня також зазначили, що в лісах поблизу Кремінної посилилася бойова активність. Російський мілблогер стверджував, що війська РФ зайняли кілька нових опорних пунктів на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки (22 км на північний захід) і в районі балки Журавка. Російські джерела поширили інформацію про те, що в районі Кремінної діють чеченські підрозділи "Ахмат" і батальйон БАРС (Бойовий резерв)-14. Російські мілблогери також стверджували, що елементи БАРС-16 готуються до українських контратак біля Спірного, за 25 км на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Червонопопівки (6 км на північний захід) і на південь від Кремінної в районі Білогорівки (10 км на південь) та Спірного.



Бої у Донецькій області

11 квітня російські війська продовжували атакувати Бахмут і його околиці. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні удари по Бахмуту, а також поблизу Хромового (2 км на захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) і Григорівки. (8 км на північний захід від Бахмута). Деякі російські міліблогери стверджували, що російські війська поступово просуваються в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) і Богданівки, а також біля залізничної станції в центрі Бахмута, але інший заперечував будь-які успіхи Росії на північний захід від Бахмута. Один мілблогер стверджував, що візит глави Донецької народної республіки (ДНР) Дениса Пушиліна 10 квітня до Бахмута свідчить про те, що українські сили втрачають більше позицій у Бахмуті, але точне місцезнаходження Пушиліна залишається невідомим.

11 квітня російські війська продовжували вести наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Авдіївки, Північного (6 км на захід від Авдіївки), Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки), Невського. (15 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнка. Російські мілблогери стверджують, що російські війська наступали поблизу Кераміка (10 км на північ від Авдіївки), Новокалинового (9 км на північ від Авдіївки), Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), Бердичів (7 км на північний захід від Авдіївки) та Водяного (6 км на південний захід від Авдіївки). І нші мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу агрокомплексу на південному заході Мар’їнки. Російські війська 11 квітня не проводили підтверджених наземних ударів на заході Донецької області.

"Південна вісь"

Російські війська вели оборонні операції на півдні України. На супутникових знімках від 21 березня видно нові траншеї та укріплення "Зуби дракона" поблизу Совхозного в окупованому Криму. Керівник Українського об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська проводять маневри на східному (лівому) березі Херсонської області, щоб уникнути українських ударів і закріпити кращі позиції для ударів по українських позиціях на західному (праворуч) березі . Російські джерела стверджували, що в Запорізькій області діють підрозділи 22-ї окремої бригади спецназу (ГУ Генштабу ЗС РФ) і формування "Шторм-Осетія".