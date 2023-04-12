Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Похоже, что российские войска удерживают позиции в пределах 10 км северо-восточнее Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, указывают на то, что российские войска захватили Лиман Первый (10 км северо-восточнее Купянска) и, вероятно, на время оккупировали населенный пункт.

По состоянию на 11 апреля российские войска добились успехов в лесной зоне к югу от Кременной. На геолокационных кадрах, опубликованных 10 апреля, видно, как элементы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с термобарической артиллерией ТОС-1А действуют в 4 км к югу от Кременной, что указывает на то, что они продвинулись в окружающий лес. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что российские войска захватили украинские позиции в лесу чуть более 5 км к югу от Кременной.

В Луганской областной военной администрации 11 апреля также отметили, что в лесах вблизи Кременной усилилась боевая активность. Российский милблогер утверждал, что войска РФ заняли несколько новых опорных пунктов северо-западнее Кременной близ Макеевки (22 км северо-западнее) и в районе балки Журавка. Российские источники распространили информацию о том, что в Кременной районе действуют чеченские подразделения "Ахмат" и батальон БАРС (Боевой резерв)-14. Российские милблогеры также утверждали, что элементы БАРС-16 готовятся к украинским контратакам возле Спорного, в 25 км к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Краснопоповки (6 км к северо-западу) и к югу от Кременной в районе Белогоровки (10 км к югу) и Спорному.



Бои в Донецкой области

11 апреля русские войска продолжали атаковать Бахмут и его окрестности. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные удары по Бахмуту, а также вблизи Хромового (2 км западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки. (8 км северо-западнее Бахмута). Некоторые российские миллиблогеры утверждали, что российские войска постепенно продвигаются в районе Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Богдановки, а также у железнодорожной станции в центре Бахмута, но другой отрицал любые успехи России северо-западнее Бахмута. Один милблогер утверждал, что визит главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 10 апреля в Бахмут свидетельствует о том, что украинские силы теряют больше позиций в Бахмуте, но точное местонахождение Пушилина остается неизвестным.

11 апреля русские войска продолжали вести наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки), Невского. (15 км юго-западнее Авдеевки), Марьинка. Российские милблогеры утверждают, что российские войска наступали вблизи Керамика (10 км севернее Авдеевки), Новокалинового (9 км севернее Авдеевки), Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки), Бердичев (7 км северо-западнее Авдеевки) и Водяного (6 км к юго-западу от Авдеевки). Д ругие милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи агрокомплекса на юго-западе Марьинки. Российские войска 11 апреля не производили подтвержденных наземных ударов на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Российские войска вели оборонительные операции на юге Украины. На спутниковых снимках от 21 марта видны новые траншеи и укрепление "Зубы дракона" вблизи Совхозного в оккупированном Крыму. Руководитель Украинского объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что российские войска проводят маневры на восточном (левом) берегу Херсонской области, чтобы избежать украинских ударов и закрепить лучшие позиции для ударов по украинским позициям на западном (справе) берегу . Российские источники утверждали, что в Запорожской области действуют подразделения 22-й отдельной бригады спецназа (ГУ Генштаба ВС РФ) и формирование "Шторм-Осетия".