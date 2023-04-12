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Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

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Украина, Среда 12 апреля 2023 05:05
Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW Фото: оккупанты атакуют ВСУ термобарической артиллерией (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска с помощью термобарической артиллерии атакуют позиции украинских военных вблизи Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Похоже, что российские войска удерживают позиции в пределах 10 км северо-восточнее Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, указывают на то, что российские войска захватили Лиман Первый (10 км северо-восточнее Купянска) и, вероятно, на время оккупировали населенный пункт.

По состоянию на 11 апреля российские войска добились успехов в лесной зоне к югу от Кременной. На геолокационных кадрах, опубликованных 10 апреля, видно, как элементы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с термобарической артиллерией ТОС-1А действуют в 4 км к югу от Кременной, что указывает на то, что они продвинулись в окружающий лес. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что российские войска захватили украинские позиции в лесу чуть более 5 км к югу от Кременной.

В Луганской областной военной администрации 11 апреля также отметили, что в лесах вблизи Кременной усилилась боевая активность. Российский милблогер утверждал, что войска РФ заняли несколько новых опорных пунктов северо-западнее Кременной близ Макеевки (22 км северо-западнее) и в районе балки Журавка. Российские источники распространили информацию о том, что в Кременной районе действуют чеченские подразделения "Ахмат" и батальон БАРС (Боевой резерв)-14. Российские милблогеры также утверждали, что элементы БАРС-16 готовятся к украинским контратакам возле Спорного, в 25 км к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Краснопоповки (6 км к северо-западу) и к югу от Кременной в районе Белогоровки (10 км к югу) и Спорному.
Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

11 апреля русские войска продолжали атаковать Бахмут и его окрестности. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные удары по Бахмуту, а также вблизи Хромового (2 км западнее Бахмута), Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Григоровки. (8 км северо-западнее Бахмута). Некоторые российские миллиблогеры утверждали, что российские войска постепенно продвигаются в районе Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Богдановки, а также у железнодорожной станции в центре Бахмута, но другой отрицал любые успехи России северо-западнее Бахмута. Один милблогер утверждал, что визит главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 10 апреля в Бахмут свидетельствует о том, что украинские силы теряют больше позиций в Бахмуте, но точное местонахождение Пушилина остается неизвестным.

11 апреля русские войска продолжали вести наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки), Невского. (15 км юго-западнее Авдеевки), Марьинка. Российские милблогеры утверждают, что российские войска наступали вблизи Керамика (10 км севернее Авдеевки), Новокалинового (9 км севернее Авдеевки), Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки), Бердичев (7 км северо-западнее Авдеевки) и Водяного (6 км к юго-западу от Авдеевки). Другие милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи агрокомплекса на юго-западе Марьинки. Российские войска 11 апреля не производили подтвержденных наземных ударов на западе Донецкой области.

Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISWРоссияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

"Южная ось"

Российские войска вели оборонительные операции на юге Украины. На спутниковых снимках от 21 марта видны новые траншеи и укрепление "Зубы дракона" вблизи Совхозного в оккупированном Крыму. Руководитель Украинского объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что российские войска проводят маневры на восточном (левом) берегу Херсонской области, чтобы избежать украинских ударов и закрепить лучшие позиции для ударов по украинским позициям на западном (справе) берегу . Российские источники утверждали, что в Запорожской области действуют подразделения 22-й отдельной бригады спецназа (ГУ Генштаба ВС РФ) и формирование "Шторм-Осетия".

11 апреля российские войска произвели регулярные обстрелы Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины отметило, что российские войска совершили пуски с самолетов Су-35 по Бериславу Херсонской области.

Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISWРоссияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

Ранее мы писали, по данным Организации Объединенных Наций со дня полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей.

Напомним, госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Украина самостоятельно принимает решение о контрнаступлении.

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