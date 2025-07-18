Росіяни атакують Запоріжжя дронами: в місті працює ППО

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він л 02:41.

Напередодні він інформував, що в напрямку різних районів міста летіли ворожі дрони. Судячи з дописів, безпілотників було 6. За останніми даними, над містом фіксується 1 дрон.

Фото: повідомлення Федорова про фіксацію дронів (скриншот)

Оновлено о 02:50

"Станом на зараз над містом Запоріжжя БпЛА "типу "Shahed" не спостерігаються", - написав Федоров.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:48 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.