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Россияне атакуют Запорожье дронами: в городе работает ПВО

Фото: в направлении разных районов города было зафиксировано 6 дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 июля, над Запорожьем было зафиксировано дроны. В городе на фоне атаки РФ работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он в 02:41.

Накануне он информировал, что в направлении разных районов города летели вражеские дроны. Судя по сообщениям, беспилотников было 6. По последним данным, над городом фиксируется 1 дрон.

Фото: сообщения Федорова о фиксации дронов (скриншот)

Обновлено в 02:50

"По состоянию на сейчас над городом Запорожье БпЛА "типа "Shahed" не наблюдаются", - написал Федоров.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:48 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Обстрелы Запорожской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область дронами, ракетами и не только. В результате этого в регионе регулярно фиксируются разрушения и сообщается о пострадавших, а порой и погибших.

Также напомним, что с 14 на 15 июля Запорожская область находилась в состоянии непрерывной воздушной тревоги более 16 часов. Причиной тому стала массированная атака дронов.

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