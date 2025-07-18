Россияне атакуют Запорожье дронами: в городе работает ПВО

Обстрелы Запорожской области

Отметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожье и область дронами, ракетами и не только. В результате этого в регионе регулярно фиксируются разрушения и сообщается о пострадавших, а порой и погибших.

Также напомним, что с 14 на 15 июля Запорожская область находилась в состоянии непрерывной воздушной тревоги более 16 часов. Причиной тому стала массированная атака дронов.

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