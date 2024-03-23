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Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу

Фото: росіяни запустили "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили ударні дрони "Шахед" у напрямку України. В низці східних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Перше повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській та Сумській областях з'явилося о 22:17.

Дрони прямують через Сумську в напрямку Полтавської області південно-західним курсом у напрямку Кіровоградської області. У Полтавській області ворожі БпЛА маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.

О 23:24 Повітряні сили також повідомили про два борти Ту-22М3 в акваторії Чорного моря та загрозу пусків ракет Х-22. Однак пусків зафіксовано не було.

Станом на 23:55 повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Масований обстріл України 22 березня

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 березня, російські військові завдали масованої повітряної атаки по Україні.

Спочатку агресор атакував ударними безпілотниками південні, центральні та західні області. Після 4:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети атакували 7 областей України. У багатьох містах після ударів зникло світло і вода.

Для своєї атаки вони використовували понад 150 дронів та ракет різних типів. Силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі.

Більш детально про наслідки обстрілу РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України