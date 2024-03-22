Атака на енергетику. Міненерго оновило дані про ситуацію в областях України

Протягом доби енергетики повернули світло для понад 1 мільйона споживачів, які знеструмлювалися через ворожі обстріли та мережеві обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

В Міністерстві детально розповіли про ситуацію з енергетикою, яка склалась в регіонах станом на 20:00.

Харківська область

"Енергетики повернули світло 310 тисячам споживачів Харкова. Залишаються без напруги 360 тисяч споживачів. Заживлена вся критична інфраструктура міста. Тривають відновлювальні роботи"

Водночас споживачі Харківської області, які вимикалися через ранковий обстріл обласного центру нині вже заживлені.

Одеська область

В Одеській області залишаються без світла 177 тисяч споживачів, які тимчасово знеструмлені через мережеві обмеження.

Увечері через значні пошкодження та навантаження на систему введено екстрені відключення світла.

Хмельницька область

За даними Міненерго, в області заживлено всіх споживачів, які вимикалися внаслідок ракетного обстрілу

"Однак на період вечірнього максимуму споживання вводяться мережеві обмеження: відключено 30,8 тисячі споживачів у 51 населеному пункті", - додали в міністерстві.

Дніпропетровська область

Через ворожі обстріли залишаються відключеними 25,5 тисячі абонентів. В області досі тривають відновлювальні роботи.

Запорізька область

В Міністерстві повідомили, що після обстрілів залишаються без напруги 137 абонентів.

"Також з технологічних причин вимикалися 5924 споживачі - усіх заживлено", - наголосили в Міненерго.

Львівська область

Всі 2,5 тисячі споживачів, які знеструмлювался внаслідок ранкового удару, заживлені.

Сумська область

"Енергетики відновили повітряну лінію, що була пошкоджена, заживлено 1200 споживачів. Залишаються без напруги 6940 споживачів у 73 населених пунктах", - повідомили в міністерстві.

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме: