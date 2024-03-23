Росіяни атакують Україну "Шахедами". В низці областей оголошено тривогу

Російські військові запустили ударні дрони "Шахед" у напрямку України. В низці східних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Перше повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА у Харківській та Сумській областях з'явилося о 22:17.

Дрони прямують через Сумську в напрямку Полтавської області південно-західним курсом у напрямку Кіровоградської області. У Полтавській області ворожі БпЛА маневрують, рухаються в північному та західному напрямку.

О 23:24 Повітряні сили також повідомили про два борти Ту-22М3 в акваторії Чорного моря та загрозу пусків ракет Х-22. Однак пусків зафіксовано не було.

Станом на 23:55 повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.