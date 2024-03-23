Россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей объявлена тревога

Российские военные запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде восточных и центральных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Первое сообщение об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской и Сумской областях появилось в 22:17.

Дроны направляются через Сумскую в направлении Полтавской области юго-западным курсом в направлении Кировоградской области. В Полтавской области вражеские БпЛА маневрируют, движутся в северном и западном направлении.

В 23:24 Воздушные силы также сообщили о двух бортах Ту-22М3 в акватории Черного моря и угрозе пусков ракет Х-22. Однако пуски зафиксированы не были.

По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.