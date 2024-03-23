Россияне атакуют Украину "Шахедами". В ряде областей объявлена тревога
Российские военные запустили ударные дроны "Шахед" в направлении Украины. В ряде восточных и центральных областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Первое сообщение об угрозе применения ударных БпЛА в Харьковской и Сумской областях появилось в 22:17.
Дроны направляются через Сумскую в направлении Полтавской области юго-западным курсом в направлении Кировоградской области. В Полтавской области вражеские БпЛА маневрируют, движутся в северном и западном направлении.
В 23:24 Воздушные силы также сообщили о двух бортах Ту-22М3 в акватории Черного моря и угрозе пусков ракет Х-22. Однако пуски зафиксированы не были.
По состоянию на 23:55 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.
Массированный обстрел Украины 22 марта
Напомним, в ночь на пятницу, 22 марта, российские военные осуществили массированную воздушную атаку по Украине.
Сначала агрессор атаковал ударными беспилотниками южные, центральные и западные области. После 4:00 россияне запустили ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Ракеты атаковали 7 областей Украины. Во многих городах после ударов исчез свет и вода.
Для своей атаки они использовали более 150 дронов и ракет различных типов. Силам ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели.
Более подробно о последствиях обстрела РФ - в материале РБК-Украина.
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