Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Обстріл України 9 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня в Одеській області спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками. Є влучання в порту, п'ятеро поранених та знеструмлення.

Як проінформував голова ОВА, більшість ворожих цілей вдалося знищити силами протиповітряної оборони, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атаки виникли пожежі у двох приватних будинках, адміністративній будівлі, на автозаправній станції та на території порту. Ще чотири приватні будинки пошкоджено.

Також виникла масштабна пожежа на території об'єкта портової інфраструктури - горіли контейнери з цивільним вантажем, зокрема з рослинною олією та деревними паливними пелетами.