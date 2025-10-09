RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 9 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:00.

По состоянию на 22:10 дроны фиксировались:

  • на севере Сумщины, курс - южный;
  • на западе от Сум, курс - юго-западный;
  • на востоке Черниговщины, курс - южный и на юге, курс - западный;
  • на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный и на юго-западе от Миргорода, курс - юго-восточный;
  • на севере и западе Киевщины, курс - западный/юго-западный;
  • в центральной части Житомирщины, курс - западный/юго-западный;
  • на севере Херсонщины, курс - западный/северо-западный;
  • в направлении Сум с северо-востока;
  • новые группы БПЛА заходят на Днепропетровщину (Никопольский р-н), курс - северо-западный.

В 22:18 "Шахеды" были замечены:

  • в направлении Черкасс с востока;
  • несколько десятков групп БпЛА на Сумщине и Черниговщине в южном/юго-западном направлениях;
  • новые группы БпЛА на востоке Харьковщины в западном направлении.

По состоянию на 22:31 вражеские беспилотники двигались:

  • новые группы на северо-востоке Черниговской области, курс - южный/юго-западный;
  • на западе и в центральной части Сумской области, курс - южный/юго-западный;
  • на востоке и севере Полтавской области, курс - южный/юго-западный на юге Полтавской области, курс - южный;
  • южным курсом на/мимо Полтаву;
  • на востоке и западе Житомирской области, курс - юго-западный;
  • на севере Херсонской области и востоке Николаевской области, курс - северо-западный;
  • над Никопольским р-ном Днепропетровской области, курс - северо-западный/северо-восточный;
  • на севере Винницкой области, курс - юго-западный;
  • на севере Хмельницкой области, курс - западный;
  • на востоке Харьковской области, курс - западный.

По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядела так:

 

Обстрел Украины 9 октября

Напомним, в ночь на 9 октября в Одесской области вспыхнули масштабные пожары в результате удара российскими беспилотниками. Есть попадание в порт, пятеро раненых и обесточивание.

Как проинформировал глава ОВА, большинство вражеских целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

В результате атаки возникли пожары в двух частных домах, административном здании, на автозаправочной станции и на территории порта. Еще четыре частных дома повреждены.

Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с гражданским грузом, в частности с растительным маслом и древесными топливными пеллетами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов