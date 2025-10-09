Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Обстрел Украины 9 октября

Напомним, в ночь на 9 октября в Одесской области вспыхнули масштабные пожары в результате удара российскими беспилотниками. Есть попадание в порт, пятеро раненых и обесточивание.

Как проинформировал глава ОВА, большинство вражеских целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

В результате атаки возникли пожары в двух частных домах, административном здании, на автозаправочной станции и на территории порта. Еще четыре частных дома повреждены.

Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с гражданским грузом, в частности с растительным маслом и древесными топливными пеллетами.