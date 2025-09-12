UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: росіяни атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 12 вересня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30. 

Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:

  • ударні БПЛА на півдні Харківської області курсом на Дніпропетровську;
  • група ударних БПЛА у Херсонській області курсом на захід.
  • група ворожих БПЛА у Донецькій області курсом на північ.

Карта повітряних тривог станом на 21:46

Остання масована атака на Україну

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Україну, головним чином по центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Декілька дронів навіть перетнули кордон із Польщею, де їх вперше знищили. Через це польські аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві тимчасово закривалися.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та роботу ППО в місті. Ударні дрони також били по Бурштину на Івано-Франківщині, вибухи зафіксовано у Вінниці. На Черкащині внаслідок атаки РФ пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, по Хмельницькій області російські війська завдали комбінованого удару з використанням ракет та ударних дронів.

Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів