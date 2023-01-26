Росіяни атакують Україну ракетами: є перші збиття

Росія сьогодні, 26 січня, атакує Україну ракетами. Українські військові вже збили перші ворожі ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Є перші збиття ракет росіян", - зазначив він.
Єрмак також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
При цьому у Міністерстві оборони України закликали не публікувати у мережу роботу сил ППО, оскільки це допомагає ворогу.
"Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти", - попередили у Міноборони.
Нагадаємо, по всій Україні від самого ранку оголошена масштабна повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну загрозу.
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