Росіяни атакують Україну ракетами: є перші збиття

"Є перші збиття ракет росіян", - зазначив він.

Єрмак також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

При цьому у Міністерстві оборони України закликали не публікувати у мережу роботу сил ППО, оскільки це допомагає ворогу.

"Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в будь-які телеграм-чати та боти", - попередили у Міноборони.