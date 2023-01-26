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Россияне атакуют Украину ракетами: есть первые сбитые

Фото: украинские военные сбили ракеты над Украиной 26 января (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 26 января, атакует Украину ракетами. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Есть первые сбитые ракеты россиян", - отметил он.

Ермак также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

При этом в Министерстве обороны Украины призвали не публиковать в сеть работу сил ПВО, поскольку это помогает врагу.

"Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграммы и боты", - предупредили в Минобороны.

Напомним, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

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