Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Російські окупанти в ніч на 26 лютого в зранку вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Наразі у повітряному просторі вже фіксуються крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, вночі моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог зазвичай використовує для комбінованих атак по Україні.
Офіційно цю інформацію не підтверджували, однак починаючи з 05:25 перші ракети вже були над Україною. Вони залетіли через Сумську область і на початку тримали курс на Чернігівську, Полтавську та Черкаську. Детальніше можна подивитися на фото.
Станом на 05:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій території України.
Нагадаємо, що попередній комбінований удар РФ по Україні був буквально кілька днів тому, в ніч на 22 лютого.
Тоді в результаті ворожого обстрілу постраждали Київ, Одеса, Миколаїв, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області.
Під ударом, як зазвичай, опинилися житлові будинки, підприємства, енергетика, автомобілі та інші об'єкти.
Детально ознайомитися з наслідками тієї атаки можна в матеріалі РБК-Україна.