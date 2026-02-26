Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Зокрема, вночі моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог зазвичай використовує для комбінованих атак по Україні.

Офіційно цю інформацію не підтверджували, однак починаючи з 05:25 перші ракети вже були над Україною. Вони залетіли через Сумську область і на початку тримали курс на Чернігівську, Полтавську та Черкаську. Детальніше можна подивитися на фото.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій території України.