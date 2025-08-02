Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
Перші ударні дрони були помічені близько 19:00 й атакували район міста Слов'янськ та селища Новоселівка у Донецькій області.
Також безпілотники рухалися повз селище Старий Салтів Харківської області.
Близько 21:00 були виявлені перші групи дронів на півночі Сумської області.
О 21:42 повідомлялося про безпілотники повз Холми і Сосницю Чернігівської області.
О 22:06 більшість дронів рухалися повз селище Терни на південь Сумської області. Також кілька груп дронів рухалися в напрямку Конотопа.
О 23:00 були помічені безпілотники курсом на Гадяч, Комишню та Миргород Полтавської області.
О 23:29 декілька груп дронів рухалися курсом на Коломак і Слобожанське Харківської області.
О 00:43 російські "Шахеди" рухалися курсом на Чугуїв, Балаклію і Слобожанське.
Станом на 00:16 карта повітряних тривог України виглядала так:
Ввечері у суботу, 2 серпня, російські загарбники вдарили ракетою Х-22 з бомбардувальника Ту-22М3 по Миколаєву. Внаслідок атаки у Херсоні та Миколаївській області зникла електроенергія.
Крім того, агресор обстріляв керованими авіабомбами Херсон і пошкодив автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.
Вдень 2 серпня росіяни вбили дронами дитину в Сверській громаді Сумської області. Ще одна дитина зазнала поранень.