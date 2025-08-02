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Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Фото: Україна знову під атакою російських уданих дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Перші ударні дрони були помічені близько 19:00 й атакували район міста Слов'янськ та селища Новоселівка у Донецькій області.

Також безпілотники рухалися повз селище Старий Салтів Харківської області.

Близько 21:00 були виявлені перші групи дронів на півночі Сумської області.

О 21:42 повідомлялося про безпілотники повз Холми і Сосницю Чернігівської області.

О 22:06 більшість дронів рухалися повз селище Терни на південь Сумської області. Також кілька груп дронів рухалися в напрямку Конотопа.

О 23:00 були помічені безпілотники курсом на Гадяч, Комишню та Миргород Полтавської області.

О 23:29 декілька груп дронів рухалися курсом на Коломак і Слобожанське Харківської області.

О 00:43 російські "Шахеди" рухалися курсом на Чугуїв, Балаклію і Слобожанське.

Станом на 00:16 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки РФ

Ввечері у суботу, 2 серпня, російські загарбники вдарили ракетою Х-22 з бомбардувальника Ту-22М3 по Миколаєву. Внаслідок атаки у Херсоні та Миколаївській області зникла електроенергія.

Крім того, агресор обстріляв керованими авіабомбами Херсон і пошкодив автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел.

Вдень 2 серпня росіяни вбили дронами дитину в Сверській громаді Сумської області. Ще одна дитина зазнала поранень.

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Війна в УкраїніАтака дронів