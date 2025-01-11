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Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Фото: у багатьох областях України оголошено тривогу через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 11 січня російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, станом на 22:46 ворожі БпЛА рухалися:

  • у Сумській області в південно-західному та південному напрямках;
  • у Чернігівській області в західному напрямку;
  • у Полтавській області в південно-західному та західному напрямках;
  • у Житомирській області в західному напрямку;
  • у Київській області в північно-східному напрямку;
  • в Запорізькій області у східному напрямку.

Станом на 23:54, за останніми даними військових, ворожі дрони рухалися:

  • у Сумській області в південно-західному напрямку;
  • у Чернігівській області в західному напрямку;
  • у Полтавській області в західному напрямку;
  • у Черкаській області в південно-західному напрямку;
  • у Київській області в західному напрямку;
  • у Харківській області в західному напрямку.

О 00:06 оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу "Шахедів" і балістики з Курської області.

Станом на 00:07 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж 11 січня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільш гарячим залишається Покровський напрямок.

Водночас, у ЗСУ спростували оточення українських військових росіянами в районі Курахового.

Тим часом Сили оборони взяли у полон перших військових Північної Кореї, що воюють за Росію.

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Дрони