Росіяни атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж 11 січня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільш гарячим залишається Покровський напрямок.

Водночас, у ЗСУ спростували оточення українських військових росіянами в районі Курахового.

Тим часом Сили оборони взяли у полон перших військових Північної Кореї, що воюють за Росію.

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