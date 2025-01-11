В ЗСУ спростували чергову недостовірну інформацію про Курахове

У ЗМІ поширюється інформація, що українські війська перебувають в напівоточенні в Кураховому. Але це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Трегубов заявив, що, за його даними, станом на ранок українські військові утримували позиції на ТЕС та завдавали максимального ураження ворогу, якого тільки можна завдати.

"Інформацію про якесь напівоточення ми не можемо наразі підтвердити", - наголосив він.

Зауважимо, що протягом дня в ЗМІ поширюється інформація, що місто ще частково контролюється ЗСУ, однак українські оборонці вже перебувають там у напівоточенні.