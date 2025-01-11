Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов
Вечером 11 января российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, по состоянию на 22:46 вражеские БпЛА двигались:
- в Сумской области в юго-западном и южном направлениях;
- в Черниговской области в западном направлении;
- в Полтавской области в юго-западном и западном направлениях;
- в Житомирской области в западном направлении;
- в Киевской области в северо-восточном направлении;
- в Запорожской области в восточном направлении.
По состоянию на 22:15 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, в течение 11 января на фронте произошло 157 боевых столкновений. Наиболее горячим остается Покровское направление.
В то же время, в ВСУ опровергли окружение украинских военных россиянами в районе Курахово.
Тем временем Силы обороны взяли в плен первых военных Северной Кореи, воюющих за Россию.
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