Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

Російські військові знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 00:20 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Станом на 00:14, за даними військових, російські дрони рухалися:

О 0:10 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА на Лубни (Полтавська область) з північного сходу.

За останніми даними військових, станом на 23:36 ворожі БпЛА рухалися:

Перші ворожі безпілотники почали залітати до повітряного простору країни ще у другій половині дня 31 грудня.

Російські обстріли України

Вночі та вранці 31 грудня російські терористи вдарили по Україні дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей, ще 24 були локаційно втрачені.

Впродовж року, що минає, Повітряні сили ЗСУ знищили понад 1300 ракет різних типів, 11 200 ударних безпілотників та 3200 розвідувальних дронів російського агресора.

Більш детально про наслідки ударів росіян напередодні Нового року, - читайте в нашому авторському матеріалі.

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