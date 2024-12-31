Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе: где риск ударов

Российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 00:14 , по данным военных, российские дроны двигались:

В 0:10 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА на Лубны (Полтавская область) с северо-востока.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:36 вражеские БпЛА двигались:

По состоянию на 22:57 вражеские дроны-камикадзе двигались:

Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны еще во второй половине дня 31 декабря.

Российские обстрелы Украины

Ночью и утром 31 декабря российские террористы ударили по Украине дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей, еще 24 были локально потеряны.

В течение уходящего года Воздушные силы ВСУ уничтожили более 1300 ракет различных типов, 11 200 ударных беспилотников и 3200 разведывательных дронов российского агрессора.

Более подробно о последствиях ударов россиян накануне Нового года, - читайте в нашем авторском материале.

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