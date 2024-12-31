Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе: где риск ударов
Российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны еще во второй половине дня 31 декабря.
По состоянию на 22:57 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- в Николаевской области, курсом на север в направлении Кировоградской области;
- на г. Запорожье с юго-запада и с юга;
- на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс - юго-западный;
- на юг от г. Запорожье, курс - северный.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:36 вражеские БпЛА двигались:
- на юге Кировоградской области, курс - северо-восток;
- на юге Сумской области, курс - западный;
- на севере Черниговщины обнаружены новые дроны, курс - юго-западный.
В 0:10 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА на Лубны (Полтавская область) с северо-востока.
По состоянию на 00:14, по данным военных, российские дроны двигались:
- из Харьковской на Полтавскую область, курс - юго-западный в направлении г. Полтава;
- на севере Сумской области, курс - юго-западный;
- в Полтавской области в районе Лубен, курс - юго-западный;
- на севере и в центре Черниговской области обнаружены новые БпЛА, курс - юго-западный.
По состоянию на 00:20 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Российские обстрелы Украины
Ночью и утром 31 декабря российские террористы ударили по Украине дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей, еще 24 были локально потеряны.
В течение уходящего года Воздушные силы ВСУ уничтожили более 1300 ракет различных типов, 11 200 ударных беспилотников и 3200 разведывательных дронов российского агрессора.
Более подробно о последствиях ударов россиян накануне Нового года, - читайте в нашем авторском материале.
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