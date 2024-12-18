Армія РФ атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російські повітряні атаки

В ніч на 18 грудня, російські терористи випустили по Україні 81 ударний дрон. Сили ППО збили понад 50 безпілотників.

Вдень росіяни вдарили ударним безпілотником по Харкову. Обстріл пошкодив дах торговельно-розважального центру.

А ввечері загарбники обстріляли, ймовірно, балістичними ракетами місто Кривий Ріг.

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