Армия РФ атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские воздушные атаки

В ночь на 18 декабря, российские террористы выпустили по Украине 81 ударный дрон. Силы ПВО сбили более 50 беспилотников.

Днем россияне ударили ударным БпЛА по Харькову. Обстрел повредил крышу торгово-развлекательного центра.

А вечером захватчики обстреляли баллистическими ракетами Кривой Рог. Город частично обесточен.

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