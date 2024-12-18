Армия РФ атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером 18 декабря армия России снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ударные БпЛА атакуют воздушное пространство Украины в течение целого дня.
По состоянию на 22:39, соласно данным военных, вражеские дроны-камикадзе двигались:
Согласно данным Воздушных сил, по состоянию на 23:29 вражеские дроны-камикадзе двигались:
По состоянию на 00:13, по данным военных, вражеские дроны-камикадзе двигались:
По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
В ночь на 18 декабря, российские террористы выпустили по Украине 81 ударный дрон. Силы ПВО сбили более 50 беспилотников.
Днем россияне ударили ударным БпЛА по Харькову. Обстрел повредил крышу торгово-развлекательного центра.
А вечером захватчики обстреляли баллистическими ракетами Кривой Рог. Город частично обесточен.
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