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Армия РФ атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: Украину снова атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 18 декабря армия России снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударные БпЛА атакуют воздушное пространство Украины в течение целого дня.

По состоянию на 22:39, соласно данным военных, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • несколько групп из Сумской на Черниговскую и Полтавскую области;
  • на севере Харьковской области;
  • из Черниговской на Киевскую область;
  • из Черкасской на Киевскую область;
  • из Днепропетровской на Николаевскую область;
  • из Днепропетровской на Запорожскую область.

Согласно данным Воздушных сил, по состоянию на 23:29 вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • из Черниговской а направлении Киевской области;
  • несколько групп дронов из Сумской на Черниговскую и Полтавскую области;
  • несколько групп БпЛА в Полтавской области в юго-западном направлении;
  • из Днепропетровской в направлении Запорожской области.

По состоянию на 00:13, по данным военных, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • на севере Киевской курсом на Житомирскую область;
  • несколько групп из Черниговской на Киевскую область;
  • несколько групп из Сумской на Полтавскую область;
  • несколько групп из Полтавской на Черкасскую область;
  • в Днепропетровской области курсом на запад (Кривой Рог).

По состоянию на 00:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские воздушные атаки

В ночь на 18 декабря, российские террористы выпустили по Украине 81 ударный дрон. Силы ПВО сбили более 50 беспилотников.

Днем россияне ударили ударным БпЛА по Харькову. Обстрел повредил крышу торгово-развлекательного центра.

А вечером захватчики обстреляли баллистическими ракетами Кривой Рог. Город частично обесточен.

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