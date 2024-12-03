Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Ситуація на фронті та посилення ППО

За даними Генштабу, 3 грудня росіяни активно штурмували позиції ЗСУ на чотирьох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Президент Володимир Зеленський анонсував отримання кілька нових систем ППО від західних партнерів, що допоможе посилити захист України в повітрі.

Тим часом Німеччина планує виділити новий пакет допомоги Україні на 600 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть системи ППО Iris-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.