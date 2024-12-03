Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Ситуация на фронте и усиление ПВО

По данным Генштаба, 3 декабря россияне активно штурмовали позиции ВСУ на четырех направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

Президент Владимир Зеленский анонсировал получение несколько новых систем ПВО от западных партнеров, что поможет усилить защиту Украины с воздуха.

Тем временем Германия планирует выделить новый пакет помощи Украине на 600 миллионов евро. В него, в частности, войдут системы ПВО Iris-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.