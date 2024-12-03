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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Фото: во многих областях Украины объявлена тревога из-за атаки БпЛА (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 3 декабря, россияне снова атакуют Украину ударными дронами типа «Шахед». Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны в 20:38 через Харьковскую область. Они держали курс на Полтаву.

Впоследствии отдельная группа БпЛА также зашла в Украину в Черниговской области.

В 21:55 ударные дроны двигались:

  • на западе и северо-востоке Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • в центральной части Сумской области, курсом на юг;
  • на востоке Полтавской области курсом на запад;
  • на севере Харьковской области курсом на Кременчуг;

В 22:37 группы дронов-камикадзе двигались:

  • на севере Житомирской области курсом на юг;
  • на юго-западе Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на юге Сумской области курсом на Полтавщину;
  • на севере Полтавской области курсом на северо-запад;
  • на севере Днепропетровской области курсом на запад.
  • в Херсонской области курсом на Одесскую область.

По данным мониторинговых каналов, над Украиной находятся 22 вражеских беспилотника. Судя по траектории, большинство дронов направляются сторону западных областей.

По состоянию на 23:33 карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Ситуация на фронте и усиление ПВО

По данным Генштаба, 3 декабря россияне активно штурмовали позиции ВСУ на четырех направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

Президент Владимир Зеленский анонсировал получение несколько новых систем ПВО от западных партнеров, что поможет усилить защиту Украины с воздуха.

Тем временем Германия планирует выделить новый пакет помощи Украине на 600 миллионов евро. В него, в частности, войдут системы ПВО Iris-T.

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