Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед": де загроза ударів

Ситуація на фронті й повітряні атаки

Станом на вечір 29 листопада, на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках в Донецькій області.

Вдень у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Ймовірно Сили оборони знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400, що супроводжувалося масштабною детонацією боєприпасів.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що гарячу фазу війни може зупинити вступ України до НАТО, а тимчасово окуповані території можна повернути пізніше дипломатичним шляхом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.