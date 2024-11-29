Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 23:13 военные сообщили о вхождении первых дронов из Херсонской в Николаевскую область.
Также зафиксированы БпЛА в Сумской области, движутся в юго-западном направлении курсом на Полтавскую область.
Кроме того, несколько групп "Шахедов" движутся с юга в направлении Днепропетровской области на Криворожский район.
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Несколько групп БпЛА в Днепропетровской области (Никопольский район).
Дроны в Полтавской области, движутся в юго-западном направлении.
Также сообщается о движении группы беспилотников в направлении Кривого Рога.
По состоянию на 23:55 карта воздушных тревог Украины выглядит так:
По состоянию на вечер 29 ноября, на фронте произошло 172 боевых столкновения. Россияне активно штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.
Днем во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Вероятно Силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс С-400, что сопровождалось масштабной детонацией боеприпасов.
Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что горячую фазу войны может остановить вступление Украины в НАТО, а временно оккупированные территории можно вернуть позже дипломатическим путем.
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