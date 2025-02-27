Росіяни атакують передмістя Харкова дронами: є влучання та поранені

"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харківській області. Будьте в укриттях!" - попередив він.

Трохи пізніше голова ОВА зазначив, що зафіксовані влучання в передмісті Харкова.

Є поранений

Потім Синєгубов додав, що вже є інформація про одного пораненого. А загроза безпілотників залишається, тому бажано не залишати укриття.

Двоє постраждалих та дрони на Харків

Унаслідок влучання БПЛА типу "Шахед" пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі, постраждали дві людини.

"У бік Харкова рухається ще одна група ворожих безпілотників", - попередив Синєгубов.