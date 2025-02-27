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Россияне атакуют пригород Харькова дронами: есть попадания и раненые

Фото: российская армия атаковала дронами Харьковскую область 27 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Армия РФ массировано атаковала дронами Харьковскую область 27 февраля. Есть попадания в пригороде областного центра и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковской области. Будьте в укрытиях!" - предупредил он.

Чуть позже глава ОВА отметил, что зафиксированы попадания в пригороде Харькова.

Есть раненый

Потом Синегубов добавил, что уже есть информация об одном раненом. А угроза беспилотников остается, поэтому желательно не покидать укрытия.

Двое пострадавших и дроны на Харьков

В результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека.

"В сторону Харькова движется еще одна группа вражеских беспилотников", - предупредил Синегубов.

По его словам, по предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12 беспилотниками.

 

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область из разного рода вооружений из-за близкого расположения к границе.

В частности, Харьков подвергся дроновой атаке в ночь на 26 февраля, "прилеты" фиксировались в двух районах, были пострадавшие.

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