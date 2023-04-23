Росіяни атакують Нікополь з дронів. Мешканців просять не залишати будівель

Зранку неділі, 23 лютого, російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Нікополь - застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!" - написав він. Як повідомлялось, війська РФ вчора пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону. Нагадаємо, в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.