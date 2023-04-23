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Росіяни атакують Нікополь з дронів. Мешканців просять не залишати будівель

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Дніпро, Неділя 23 квітня 2023 08:44
Росіяни атакують Нікополь з дронів. Мешканців просять не залишати будівель Фото: окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів 23 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку неділі, 23 лютого, російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Нікополь - застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!" - написав він.

Як повідомлялось, війська РФ вчора пізно ввечері, 22 квітня, вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області за допомогою дрону.

Нагадаємо, в середу, 19 квітня, росіяни обстріляли дві громади у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали вдома.

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Нікополь Дніпропетровська область
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