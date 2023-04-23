Россияне атакуют Никополь с дронов. Жителей просят не покидать здания

Утром воскресенья, 23 февраля, российские оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области с дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Никополь - применение БПЛА. Находитесь в зданиях!" - написал он. Как сообщалось, войска РФ вчера поздно вечером, 22 апреля, ударили по Никопольскому району Днепропетровской области с помощью дрона. Напомним, в среду, 19 апреля, россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.