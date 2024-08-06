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Росіяни атакують Київську область "Шахедами". Працює ППО (оновлено)

Фото: у Київській області лунають вибухи, росіяни атакують дронами "Шахед" (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор запустив ударні безпілотники в напрямку Києва. У Київській області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та мера столиці Віталія Кличка.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Жителів попросили у жодному разі не робити фото- та відеофіксацію роботи Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Відбій тривоги

Близько 00:33 у столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.

 

Нагадаємо, ввечері 5 серпня росіяни запустили в напрямку України БпЛА типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Близько 23:00 росіяни запустили в напрямку Києва балістичні ракети, попередньо "Іскандер-М" або північнокорейські KN-23. У столиці було чутно вибухи.

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Війна Росії проти України